Efeler'de özel bireyler için yaşam merkezi

17 Aralık 2021 Cuma, 07:18

Dört katlı ve 210 metrekare alan üzerine kurulu merkez, otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonunun yanı sıra sanatsal etkinlik yapmalarına ve sosyalleşmelerine yardımcı olacak.

Belediye başkanlığı sürecinin en mutlu anlarından birini yaşadığını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bölgenin en kapsamlı otizm yaşam merkezini hayata geçiriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yerel yöneticiliğin en önemli yanlarından biri halkla bire bir teması olan işleri hayata geçirebiliyor olmaktır. Benim işim vatandaşlarımla empati kurmaktır. Kimi zaman ders çalışmak isteyen ve bunu gerçekleştirecek bir yer bulamayan öğrenciyle, kimi zaman çocuğunu bütçesine uygun bir kreşe yerleştirme sıkıntısı yaşayan anne ve babayla, kimi zaman sosyalleşmek ve huzurla vakit geçirmek için bir yer arayan kadınla, kimi zaman da çocuğunu dershaneye göndermek zorunda olup bütçesi izin vermeyen baba ile bir olmaktır. Verdiğim sözü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum arkadaşlar. Otizm dünya genelinde yaygınlaşıyor. Ülkemizde de buna paralel olarak artış göstermekte. Efeler ilçesinde de otizmli birey sayısındaki artışın varlığı bu alanda hizmet sunmanın büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna duyarsız kalamazdık” dedi.

Sosyal belediyecilik neyi gerektiriyorsa onu yaptıklarını vurgulayan Başkan Atay, “Bizim yerel yönetim anlayışımızda halkın istekleri ve ihtiyaçları ön plandadır. Otizmli bireyler hakkında çalışmalar yürüten bilim insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve ailelerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Hayalimizi birlikte kurguladık ve bu güzel yaşam merkezimizi ortaya çıkardık. Bu merkezde tam donanımlı profesyonel bir ekiple 400 otizmli bireye ve ailelerimize fırsat eşitliği çerçevesinde tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Otizm Yaşam Merkezi’mizde daha önce gerçekleştirdiğimiz mevcut spor faaliyetlerinin devam ettirilmesinin yanında bireysel ve grup eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca resim ve müzik alanında da otizmli bireylerin sanatın rahatlatıcı etkisiyle buluşmaları ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatları sağlanacaktır. Otizmli bireylerimizin farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak, yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim. Daha güzel bir dünya için farkındayız farklılıklarımızla bir aradayız” diye konuştu.