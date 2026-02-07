Efes Antik Kenti'ne 44 bin metrekarelik asfalt iddiası Meclis gündeminde: '6 tane İzmir Atatürk Stadyumu kadar...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Deniz Yücel, dünyanın yedi harikası arasında sayılan Efes Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Deniz Yücel, Efes Antik Kenti’nde bulunan Vedius Gymnasiumu’nun tam karşısında “karşılama kapısı” inşa çalışmalarına başlandığını söyledi.

"YAKLAŞIK OLARAK 6 TANE İZMİR ATATÜRK STADYUMU KADAR ALANA..."

Alana alışveriş birimleri ve otopark yapılması planlandığını aktaran Yücel “Söz konusu proje ile yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanın asfaltla kaplanacağı tahmin edilmektedir. Karşılaştırma yapılması açısından İzmir Atatürk Stadyumu’nun 7 bin 140 metrekare olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, yaklaşık olarak 6 tane İzmir Atatürk Stadyumu kadar alana asfalt dökülecek olması durumun vahametini açıkça anlatıyor" dedi.

Yücel, "Aynı zamanda projeye ilişkin ihalenin çok fahiş bedelle bir firmaya ihale edildiği de iddialar arasındadır. Tarihi eserlere darbe vuran, geçmişe ilişkin güzellikleri silmeyi amaçlayan, Anadolu’daki zenginliklerinden birini talan eden proje için ‘Geleceğe Miras’ denilmesi de trajikomik bir durumdur” ifadelerini kullandı.

‘HANGİ İHTİYAÇTAN YAPILDI?’

Yücel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti: