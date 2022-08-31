Efes Selçuk’ta zaferin 100. yılı kutlandı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:42

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları etrafında kenetlenen Türk Ulusu’nun emperyalizme karşı kazandığı zaferin 100. yılı tüm yurda olduğu gibi Efes Selçuk’ta da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi tören ile başladı. Resmi törene ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resmi törende kaymakamlık ve belediye başkanları çelenklerinin sunumunun ardından katılımcılar Selçuk İlçe Şehitliği’ni ziyaret etti.

30 Ağustos Zaferinin 100. Yıl coşkusu Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı ve Konser ile tüm kenti sardı. Atatürk Anıtı önünden başlayan Fener Alayı’nda her yaştan Efes Selçuklu bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. Efes Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti.

DAHA NİCE ZAFERLERE…

İstasyon Meydanı’nda son bulan Fener Alayı’nın ardından Grup Sam Efes Selçuklular ile buluştu. Konser öncesinde sahneye çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel coşkulu kalabalığa seslenerek; “Zafer Bayramımızın 100. Yıldönümü. Bir çift mavi gözün çıktığı yolda “Zafer Benimdir” deyip zaferi elde ettiği günün 100.yıl dönümü. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu ülkenin tek lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Buradan, Efes Selçuk’tan kocaman alkışı göklerdeki bir çift mavi göze gönderiyoruz. Efes Selçuk Cumhuriyetçidir, Efes Selçuk Atatürkçüdür, Efes laiktir, Efes Selçuk Cumhuriyetine ve zaferine sahip çıkmaktadır. Daha nice zaferlerimiz olsun hep beraber” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından, Efes Selçuklular’ın gökyüzüne bıraktığı kırmızı, beyaz balonlar muhteşem bir görüntü oluşturdu. Efes Selçuk’ta zafer coşkusu Grup Sam Konseri ile Efes Selçuklular zafer coşkusunu yaşadı.



