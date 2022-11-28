Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı!

28 Kasım 2022 Pazartesi, 09:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için yağış uyarısı verdi. Kasın ayı itibariyle yağışlı havaların etkili olduğu bölgede yağışların etkisin sürdüreceği bildirilirken Muğla için sarı kodlu uyarı verildi.

Yapılan açıklamada yağışların Kıyı Ege, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden bildirildi.

Kurum sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yaptı.