Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji, Ege Bölgesi’nde yağışların devam edeceğini bildirerek Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını aktarıldı. Kurum su baskınlarına karşı da tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için yağış uyarısı verdi. Kasın ayı itibariyle yağışlı havaların etkili olduğu bölgede yağışların etkisin sürdüreceği bildirilirken Muğla için sarı kodlu uyarı verildi.
Yapılan açıklamada yağışların Kıyı Ege, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden bildirildi.
Kurum sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yaptı.
??28 Kasım 2022 (Pazartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 28, 2022
?Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/iVJqeAEcAE
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