Ege Üniversitesi'nde polis ablukası: 20’ye yakın öğrenci gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kampüs içinde diğer topluluklar gibi stant kurmak isteyen Ege Üniversitesi Öğrenci Topluluğu, Genç Direnişçi ve diğer 2 topluluk için rektörlük izin vermedi. Öğrencilerin stant açması üzerine emniyet güçleri kampüse girdi.

Stantları kaldırmak isteyen polis, stantları özel güvenlikle beraber ablukaya aldı. Öğrencilerin direnmesi üzerine müdahalede bulunan emniyet güçlerinin 20’ye yakın öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler, “Bu kampüsler bizim, polis defol”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.