Ege Üniversitesi'ndeki palalı saldırgana kampüs yasağı

BirGün’de yer alan habere göre; Ege Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere yönelik pala ve satırlı saldırıyla gündeme gelen M.Ç.K. hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme tarafından verilen adli kontrol kararı kapsamında şüphelinin olayın yaşandığı Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girmesi yasaklandı.

ÖĞRENCİLERE YAKLAŞAMAYACAK

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109/3-L maddesi kapsamında uygulanan tedbir doğrultusunda, M.Ç.K.'nin dosyada mağdur ve şikayetçi olarak yer alan 13 öğrenciye 200 metreden fazla yaklaşması şartı getirildi.

Kararda ayrıca şüphelinin söz konusu öğrencilerle herhangi bir şekilde iletişim kurmasının da yasaklandığı belirtildi.

TAKİBİ YALOVA'DAN YAPILACAK

Resmi belgelere göre adli kontrol kararının uygulanması ve denetimi, Yalova Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Çiftlikköy'de ikamet ettiği belirtilen şüphelinin yükümlülüklere uyup uymadığı kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde takip edilecek.

İHLAL DURUMUNDA BİLDİRİM YAPILACAK

Mağdur öğrencilere gönderilen bilgilendirme yazısında, şüphelinin adli kontrol şartlarını ihlal etmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiği ifade edildi.

KAMPÜSTE PALALI SALDIRI YAŞANMIŞTI

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde bildiri dağıtan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda, okul dışından geldiği belirtilen bir grubun satır ve palalarla öğrencilere saldırdığı ortaya çıkmıştı.

Kampüs güvenliğinin gözü önünde gerçekleştiği belirtilen olayda çok sayıda öğrenci yaralanmış, saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.