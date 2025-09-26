Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ruhsatsız çıktı: 'Yangın yönetmeliğine uygun değil'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınının acısı hâlâ sürerken AKP’li rektör Prof. Dr. Necdet Budak yönetimindeki Ege Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Köyü’nün “Yangın yönetmeliğine uygunluk raporu” alamadığı için ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
“Öğrenci dostu Ege” sloganıyla reklam yapan ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt fiyatlarına yüzde 59’a varan oranda zam yapan üniversite yönetimi yüksek maliyet nedeniyle eksikleri tamamlamadıklarını bildirdi.
Sayıştay ise Öğrenci Köyü’nün mutlaka yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.