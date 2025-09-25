Ege Üniversitesi öğrencilerine uygulanan polis müdahalesine tepki: Öğrenciye 'yasak' olan stant AKP'ye serbest!

Ege Üniversitesi'nde öğrenci topluluklarının geleneksel stant haftası etkinliğinde, çevik kuvvet ekiplerinin öğrenci topluluğuna müdahale ettiği ve bazı öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gelişmelere Eğitim-İş'ten tepki geldi. Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi adına açıklama yapan şube başkanı Elbey Kale yaşanan olayları eleştirdi. Özellikle bazı öğrencilerin 'saçlarından çekilerek, cop ve zor kullanılarak' gözaltına alındığını ileri süren Kale, polis müdahalesini 'üniversite ortamında asla kabul edilemeyecek, kamusal gücün açıkça kötüye kullanıldığı bir davranış' olarak değerlendirdi .

AKP'YE PROPAGANDA SERBEST

Üniversitenin içinde, dışında ve girişlerinde AKP’nin üniversite gençlik yapılanması olan ÜNİAK stantlarının hiçbir engelle karşılaşmadan propaganda yapabildiğini, bu durumun üniversite yönetiminin ve kamu gücünün tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirten Kale bu durumun çifte standart oluşturduğunu kaydetti.

"KANUNA AYKIRI"

Söz konusu polis müdahalesinin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na aykırı olduğunun altını çizen Kale, "Üniversite kampüsleri polis ablukası altında değil, özgür düşüncenin merkezi olmalıdır" dedi.

"YILMIYORUZ "

"Yılmıyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz, bu kampüsler bizim" diyen Kale taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

"•Gözaltına alınan tüm Ege Üniversitesi öğrencileri derhal serbest bırakılmalıdır.

•Bu hukuksuz müdahaleyi gerçekleştirenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır.

•Üniversitelerde demokratik hakların ve özgürlüklerin güvence altına alınması için gerekli adımlar atılmalıdır."