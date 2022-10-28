Ege’de Cumhuriyet Bayramı doyasıya kutlanacak

28 Ekim 2022 Cuma, 09:16

Cumhuriyet’in 99’uncu yaş günü Ege genelinde 7’den 70’e yurttaşların buluşacağı etkinliklerle kutlanacak. Meydanlar bu yıl da yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yakışır şekilde Türk bayrakları ile kırmızıya boyanacak. .



İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 99. yılında Cumhuriyet’e sahip çıkmanın gururunu İzmirlilerle paylaşacak bir program hazırladı. Resmi törenlerin yanı sıra kentteki kutlamalar 31 Ekim’e kadar sürecek. 29 Ekim sabahı 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda her yıl olduğu gibi resmi program ve geçit tören yapılacak. 19.45’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisi ile Fener Alayı hazırlıkları başlayacak. İzmir’in dört bir yerinden gelen 200 efe aynı anda zeybek oynayacak. Başkan Tunç Soyer'in de izleyeceği zeybek gösterisinin ardından fener alayı 20.00’de Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayacak. 350 metelik Türk bayrağının taşınacağı fener alayı Gündoğdu Meydanı üzerinden Kültürpark’ın Lozan kapısına ulaşacak. Kültürpark çim alanda ise 29 Ekim’de gün boyu renkli etkinlikler düzenlenecek. 13.30’da halk oyunları gösterisiyle başlayacak program, 14.00’te Ozbi, 16.00’da Babazula, 18.00’de ise Adamlar konseriyle sürecek. İzmirliler 20.00’de Ümit Besen ve Pamela konseri ile eğlenceye doyacak. Bayram etkinlikleri kapsamında ayrıca İzmir Marina açıklarında ise 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü işbirliğiyle yapılacak etkinlikte 35 yat yarışacak.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümünde Aydın’da Aydınfest ile birlikte bayram coşkusu birleşecek. 29 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı programda sevilen sanatçı Melike ŞahinAydın Atatürk Kent Meydanı’nda 20.00’da sahneye çıkacak. 30 Ekim Pazar günü Aydın Tekstil Park’ta yapılacak olan etkinliklerde Random, Madrigal ve Pinhâni, 31 Ekim Pazartesi günü ise Mary Jane, Evrencan Gündüz ve Fatma Turgut konser verecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Muğla’da 30 Ekim tarihinde son bulacak 3. Geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masterlar Voleybol Turnuvası’nın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi işbirliği ile Milas Atapark Meydanı’nda Tuğçe Kandemir konseri düzenlenecek.

İZMİR İLÇELER

İzmir’deki birçok ilçede geleneksel hale gelen ve yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyet Bayramı konserleri kapsamında Buca’da Işılay Saygın Meydanı’nda Gökçe Kırgız, Gaziemir’de Musa Göçmen yönetiminde Senforock grubu, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde Niyazi Koyuncu, Ödemiş Saraçoğlu Stadı’nda Gökçe ve DJ Uğur, Torbalı Pancar Meydanı’nda Leman Sam, Menderes 19 Mayıs Stadı’nda Atiye, Selçuk İstasyon Meydanı’nda Efes Kent Orkestrası, Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda Alp Güvenir, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Suavi sahne alacak. Karşıyaka Belediyesi Koroları da Suat Taşer Sanat Merkezi’nde İzmirliler ile buluşacak.

Her yıl 29 Ekim’de düzenli olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Korteji ve fener alayı yürüyüşleri için yurttaşlar Güzelbahçe Maltepe Mahallesi’nde, Seferihisar Belediyesi önünde, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nda, 19.00’da, Ödemiş Ulus Meydanı’nda, Selçuk Atatürk Anıtı’nda 19.23’te, Menderes Belediyesi önünde 19.30’da, Çeşme 16 Eylül Parkı’nda, Narlıdere Belediyesi önünde ise 20.00’da buluşacak.

MUĞLA İLÇELER

Marmaris Atatürk Meydanı’nda Can Gox, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Tahsin Duru, Aysun Karasaçlı, Mustafa Selçukoğlu, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Zeynep Casalini konser verecek. Bodrum’da ise Belediye Meydanı’nda Ferhat Livaneli Orkestrası sahne Turgutreis Mahallesi’nde de Grup Gripin sahne alacak.

DİDİM

Cumhuriyet Kent Meydanı’nda 19.30’daki fener alayına katılacak olan Didimliler 20.00’da Manuş Baba konserinde buluşacak.

KUŞADASI

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Çocukları Spor Şenliği Ada Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

AYVALIK

10.30’da Hüsnü Uğural Stadı’nda resmi geçit töreni ile başlayacak kutlamalar, 19.00’da Öğretmenevi önündeki fener alayı yürüyüşü ve Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasının ödül töreni ile son bulacak.

TURGUTLU

19.00’da Orta Park Saat Kulesi önünden fener alayı geçişi ile başlayacak kutlamalar Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’daki Ceza konseriyle son bulacak.