Ege’de deprem seferberliği
Kahramanmaraş Pazarcık merkezinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden olurken İzmir, Muğla, Aydın gibi Ege Bölgesi’nin büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerine ait arama - kurtarma ekipleri ve yardım tırları deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Bölgesi’ndeki tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri harekete geçti.
Belediyeler adeta seferberlik ilan ederken yardım tırlarını ve arama - kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.
Yardımlar için kampanyalar da düzenleyen belediyeler, yardım listeleri yayımladı.
Değerli İzmirliler,— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 6, 2023
Hemşehrilerimiz deprem bölgesine yardım ulaştırmak için bize başvuruyor.
Acil ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı ve uyku tulumu (kullanılmamış) bağışlarını Gaziemir Fuar İzmir'de kabul edeceğiz.
Büyük bir yardım kampanyasını da kısa zamanda duyuracağız. pic.twitter.com/iWhMglhRxB
Özellikle battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, bebek bezi, konserve gibi ihtiyaç malzemelerini sizin adınıza bölgeye ulaştırmak üzere aşağıda belirtilen adreslere teslim edebilirsiniz.— Osman Gürün (@osmangurun) February 6, 2023
Bir daha böyle acı olaylar yaşanmamasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/2TVVGDv2cJ
Haydi Aydın! Tek yürek olalım, yardım elimizi uzatalım.— Aydın Büyükşehir Belediyesi (@AydinBuyuksehir) February 6, 2023
Büyükşehir Belediyesi olarak, hazırladığımız ısınma ekipmanlarını deprem bölgesine gönderiyoruz.
Sizler de battaniye, elektrikli ısıtıcı vb. malzemeleri saat 15.00'e kadar Belediyemiz Merkez Binası'na getirebilirsiniz.
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE— Konak Belediyesi (@KonakBel) February 6, 2023
GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ!
Değerli hemşehrilerimiz;
deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri KONAK BELEDİYESİ BASMANE MERKEZ BİNAMIZA ulaştırabilirsiniz. #Deprem #AcilYardım pic.twitter.com/QlgN8OmEB0
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE— Konak Belediyesi (@KonakBel) February 6, 2023
GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ!
Değerli Hemşehrilerimiz;
Deprem bölgesinde olası kan ihtiyacı nedeniyle, Mobil Kan Alma Aracı gün boyu Konak Meydanında kan bağışlarını toplayacaktır.
Sizleri kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. ?? #deprem #acilyardım pic.twitter.com/nd2ASV3V8o
Kuşadalı hemşehrilerimiz,— Ömer Günel (@omergunel) February 6, 2023
Güvercinmasa aracılığıyla deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için çok sayıda başvuru aldık.
Deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemele yardımlarınızı toplama alanlarımızda bekliyoruz. pic.twitter.com/ZU3DqpP7uW
Haydi Didim bu zorlu süreçte tek yürek olalım!— Didim Belediyesi (@DidimBelediye) February 6, 2023
Belirtilen ihtiyaç listesini saat 16:00’ya kadar Didim Belediyesi önü Yardım Toplama ve Afet Koordinasyon Çadırı’na getirmeniz önemle rica olunur. pic.twitter.com/ieo2w7wgfr
Belediyemiz öncülüğünde Mahalle Afet Gönülleri’miz, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için deprem bölgesine doğru yola çıktı. Geçmiş olsun Türkiye’m. pic.twitter.com/4k738bxoIz— Alim Karaca (@alimkaraca48) February 6, 2023
February 6, 2023
Haydi #Efeler!— M. Fatih Atay (@mfatihatay) February 6, 2023
Afet bölgesine ulaştırılmak üzere göndereceğiniz acil yardım malzemelerini Atatürk Kent Meydanı karşısında Uğur Mumcu Parkı’ndaki belediyemizin standına getirebilir veya 444 80 09 numaralı telefonumuzdan bize ulaşmanız durumunda adresinizden teslim alabiliriz. pic.twitter.com/smVAnYPRm2
Değerli Bodrumlular.. Deprem bölgelerimizdeki acil kan ihtjyacına katkı sağlamak için sizleri, 7-8 Şubat günleri saat 13.00-19.00 arasında, eski otogar içine davet ediyorum. Diğer ihtiyaçlara destek çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/GTbHVYnvUf— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) February 6, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması