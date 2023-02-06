Ege’de deprem seferberliği

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:24

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 12:24

Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Bölgesi’ndeki tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri harekete geçti.

Belediyeler adeta seferberlik ilan ederken yardım tırlarını ve arama - kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.

Yardımlar için kampanyalar da düzenleyen belediyeler, yardım listeleri yayımladı.

Değerli İzmirliler,

Hemşehrilerimiz deprem bölgesine yardım ulaştırmak için bize başvuruyor.



Acil ihtiyaç duyulan battaniye, ısıtıcı ve uyku tulumu (kullanılmamış) bağışlarını Gaziemir Fuar İzmir'de kabul edeceğiz.



Büyük bir yardım kampanyasını da kısa zamanda duyuracağız. pic.twitter.com/iWhMglhRxB — Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 6, 2023

Özellikle battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu, bebek bezi, konserve gibi ihtiyaç malzemelerini sizin adınıza bölgeye ulaştırmak üzere aşağıda belirtilen adreslere teslim edebilirsiniz.



Bir daha böyle acı olaylar yaşanmamasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/2TVVGDv2cJ — Osman Gürün (@osmangurun) February 6, 2023

Haydi Aydın! Tek yürek olalım, yardım elimizi uzatalım.



Büyükşehir Belediyesi olarak, hazırladığımız ısınma ekipmanlarını deprem bölgesine gönderiyoruz.



Sizler de battaniye, elektrikli ısıtıcı vb. malzemeleri saat 15.00'e kadar Belediyemiz Merkez Binası'na getirebilirsiniz. — Aydın Büyükşehir Belediyesi (@AydinBuyuksehir) February 6, 2023

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ!



Değerli hemşehrilerimiz;

deprem bölgesine ulaştırılmak üzere acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri KONAK BELEDİYESİ BASMANE MERKEZ BİNAMIZA ulaştırabilirsiniz. #Deprem #AcilYardım pic.twitter.com/QlgN8OmEB0 — Konak Belediyesi (@KonakBel) February 6, 2023

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ!



Değerli Hemşehrilerimiz;

Deprem bölgesinde olası kan ihtiyacı nedeniyle, Mobil Kan Alma Aracı gün boyu Konak Meydanında kan bağışlarını toplayacaktır.

Sizleri kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. ?? #deprem #acilyardım pic.twitter.com/nd2ASV3V8o — Konak Belediyesi (@KonakBel) February 6, 2023

Kuşadalı hemşehrilerimiz,



Güvercinmasa aracılığıyla deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için çok sayıda başvuru aldık.



Deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemele yardımlarınızı toplama alanlarımızda bekliyoruz. pic.twitter.com/ZU3DqpP7uW — Ömer Günel (@omergunel) February 6, 2023

Haydi Didim bu zorlu süreçte tek yürek olalım!



Belirtilen ihtiyaç listesini saat 16:00’ya kadar Didim Belediyesi önü Yardım Toplama ve Afet Koordinasyon Çadırı’na getirmeniz önemle rica olunur. pic.twitter.com/ieo2w7wgfr — Didim Belediyesi (@DidimBelediye) February 6, 2023

Belediyemiz öncülüğünde Mahalle Afet Gönülleri’miz, arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için deprem bölgesine doğru yola çıktı. Geçmiş olsun Türkiye’m. pic.twitter.com/4k738bxoIz — Alim Karaca (@alimkaraca48) February 6, 2023

Haydi #Efeler!



Afet bölgesine ulaştırılmak üzere göndereceğiniz acil yardım malzemelerini Atatürk Kent Meydanı karşısında Uğur Mumcu Parkı’ndaki belediyemizin standına getirebilir veya 444 80 09 numaralı telefonumuzdan bize ulaşmanız durumunda adresinizden teslim alabiliriz. pic.twitter.com/smVAnYPRm2 — M. Fatih Atay (@mfatihatay) February 6, 2023