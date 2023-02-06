Ege’de deprem seferberliği

Kahramanmaraş Pazarcık merkezinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlara neden olurken İzmir, Muğla, Aydın gibi Ege Bölgesi’nin büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerine ait arama - kurtarma ekipleri ve yardım tırları deprem bölgesine doğru yola çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:24
Ege’de deprem seferberliği
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Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Ege Bölgesi’ndeki tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri harekete geçti.

Belediyeler adeta seferberlik ilan ederken yardım tırlarını ve arama - kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderdi.

Yardımlar için kampanyalar da düzenleyen belediyeler, yardım listeleri yayımladı.


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