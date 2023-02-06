Son dakika... Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Dakika dakika bölgeden son gelişmeler! 2 bin 921 yurttaşımızı kaybettik...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 04:41

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı.

Verilere göre; 7 kilometre gibi sığ bir derinlikte gerçekleşen ve geniş bir bölgeyi etkileyen deprem, sadece Türkiye'de değil Suriye'de de ciddi kayıplara yol açtı.

CAN KAYBI 2 BİN 921'A YÜKSELDİ

04.30 - AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını bildirdi.

00.35 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 379 olduğunu, 14 bin 483 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Oktay şu ana kadar 7 bin 840 kişinin de enkazdan çıkarıldığını kaydetti.

23.45 - Kahramanmaraş'ta 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

23.25 - AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar 2 bin 316 ölü var, yaralı sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 216. 7840 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

23.10 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

22.00 - AFAD, deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1762'ye yükseldiğini bildirdi.

Yaralı sayısı 12 bin 68, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 606 olarak açıklandı.

7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

20.40 - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

BAKAN KOCA AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI 1651 OLDU

20.25 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ili vuran depreme ilişkin yaptığı son açıklamada can kaybının 1651'e yükseldiği bildirdi.

Koca, 11 bin 119 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KREŞLER DE TATİL EDİLDİ

19.05 - Aile Bakanlığı, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" açıklamasını yaptı.

OKTAY SON DURUMU PAYLAŞTI: CAN KAYBI 1541

18.35 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından bölgedeki son durumu paylaştı.

Buna göre toplam yaşamını yitiren yurttaş sayısı 1541, yaralı sayısı 9 bin 733, yıkılan bina sayısı da 3 bin 471 oldu.

Bölgeden son veriler şu şekilde:

Kahramanmaraş’ta 234 kişi yaşamını yitirdi, bin 700 kişi yaralandı, 310 bina da yıkıldı.

Hatay’da 520 kişi yaşamını yitirdi, 700 kişi yaralandı, bin 278 bina yıkıldı.

Osmaniye’de 205 kişi yaşamını yitirdi, bin 3 kişi yaralandı, 101 bina yıkıldı.

Adıyaman’da 20 kişi yaşamını yitirdi, 200 kişi yaralandı, 600 bina yıkıldı.

Diyarbakır’da 46 kişi yaşamını yitirdi, 557 kişi yaralandı, 20 bina yıkıldı.

Şanlıurfa’da 30 kişi yaşamını yitirdi, bin 71 kişi yaralandı, 201 bina yıkıldı.

Gaziantep’te 309 kişi yaşamını yitirdi, bin 597 kişi yaralandı, 581 bina yıkıldı.

Kilis’te 13 kişi yaşamını yitirdi, 244 kişi yaralandı, 50 bina yıkıldı.

Adana’da 58 kişi yaşamını yitirdi, 720 kişi yaralandı, 24 bina yıkıldı.

Malatya’da 106 kişi yaşamını yitirdi, bin 941 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.

Elazığ’da da 6 binanın yıkıldığı tespit edildi.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

18.27 - AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, deprem bölgesinde son duruma ilişkin konuştu.

Çelik, “En önemlisi uzman ekiplere yardımcı olmak. Zaman zaman ‘Buraya da uzman ekip gelseydi, şuraya da vinç gelseydi’ diye talepler var. Nerede ihtiyaç varsa oraya sevk ediliyor. Bütün gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın enkazdan çıkartılması için” dedi.

Çelik, şöyle konuştu:

“Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde bekliyor. Bakanlarımız illerimizde. Enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımız endişelerinde, kaygılarında haklıdırlar ama burada enkaz kaldırma çalışmaları uzun sürüyor. Önemli olan telefonları gereksiz yere meşgul etmemek. Hiç kimse enkaz altında kendi kendine müdahale etmesin. Sosyal medyadaki yardım talepleri de değerlendiriliyor. Bütün vatandaşlarımıza da gösterdikleri özveri için teşekkür ediyoruz.”

AFAD: 1498 CAN KAYBI

17.25 - AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1498'e yükseldi. Yaralı sayısı 8533 olarak kaydedilirken; şu ana kadar bölgede 130 civarında artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

AFAD ayrıca Türkiye'ye 40 ülkeden yardım teklifi geldiğini de açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEPREM' AÇIKLAMASI

17.15 - Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Size bazı rakamlar vermek isterim. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 36 bin 347 personel deprem bölgesinde görevde. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda TIR'ı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42.500 battaniye, 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları da çözme konusunda da güçlü bir irade koyma günü aslında. Evet AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim.”

MEB'DEN YENİ 'TATİL' KARARI

17.05 - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Bakanımız Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. pic.twitter.com/ZGxep7q55k — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 6, 2023

AFAD: 1121 CAN KAYBI

16.39 - 10 ili vuran depreme ilişkin AFAD'dan yapılan son açıklamada can kaybının 1121'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca 7634 kişinin yaralandığı, 2834 binanın da yıkıldığı açıklandı.

BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

16.15 - Bölgeye giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "İnsanlarımızı manipüle eden yaklaşımlara karşı hepimizin duyarlı olmasında fayda var. Zaten bunlarla hem kolluk güçlerimiz hem cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçmiştir. Bütün vatandaşlarımızın resmi açıklamalara itibar etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, “Toplam 7 binada çökme var. 5'i Bağlar, 2'si ise Yenişehir ilçemizde bu binaların” dedi.

"TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK"

15.25 - AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Doğu Akdeniz'de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

AFAD: CAN KAYBI 1014

15.00 - AFAD Başkanı Yunus Sezer: “Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 1014” açıklamasını yaptı.

AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır.”

BÖLGEDE BİR ŞİDDETLİ DEPREM DAHA

13.24 - AFAD verilerine göre, Elbistan'da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son depreme ilişkin konuşan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Aynı bölgede Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var” dedi.

#DEPREM: Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2023

MİLLET İTTİFAKI’NDAN ‘DEPREM’ AÇIKLAMASI

13.15 - 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin Millet İttifakı'ndan bir açıklama geldi. Ortak açıklamada, iktidarın yerel yönetimlerle ayrım yapmaksızın çalışmaları sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

ERDOĞAN: 912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

13.10 - AFAD Başkanlığı'nda 10 ili vuran depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkılan bina sayısı 2 bin 812'dir” dedi.

AFAD: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.7

12.55 - AFAD, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve sabahın ilk saatlerinde 7,4 olarak açıklanan depremin büyüklüğünü revize etti.

Yapılan açıklamada, “Bu sabah 04.17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir” denildi.

?? Deprem Revize



?? Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.



?? Kamuoyunun bilgilerine sunarız.#Kahramanmaras #deprem — AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023

12.00 - Malatya Valiliği, Pınarbaşı Kaptaş'tan şebeke suyu içilmemesi yönünde mesaj yayımladı.

AKAR: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

11.50 - Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" sözleriyle acı haberi duyurdu.

Akar, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık” dedi.

MEB VE YÖK’TEN 'TATİL' KARARLARI

11.15 - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

YÖK açıklamasında, “Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5.sınıfları bu karar kapsamı dışındadır” denildi.

BAKANLIKTAN 'CEZAEVİ' AÇIKLAMASI

11.10 - Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, depremin ardından cezaevlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmamakta" dedi.

11.00 - Enerji Bakanı Fatih Dönmez bölgedeki enerji kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kilis'e doğru hareket eden Dönmez, "Gaziantep, Hatay ve Kilis... Doğalgaz iletim hattını onarmak için ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşık 30 trafo merkezinde hasar söz konusu. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastaneye, aşevi, fırın gibi tesislerde doğalgaz ve enerji gerek SNG gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" dedi.

10.45 - Cumhuriyet TV’ye konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede 6 bin can kaybı beklendiğini söyledi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

10.20 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’taki 7,4’lük depremden etkilenen 10 ilde okulların bir hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

10.10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay Havalimanı'nda sorun olduğunu ve havalimanın uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Oktay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'in de sivil uçuşlara kapatıldığını belirtti.

EN FAZLA KAYIP GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ'TA

10.00 - İlk belirlemelere göre en fazla can kaybı Gaziantep'te yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın saat 10.00 sıralarında verdiği bilgiye göre; Gaziantep'te 80 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta 70 kişi yaşımı yitirdi. Malatya'da ise can kaybı 47 olarak kayıtlara geçti.

Can kayıpları diğer kentlerde ise şöyle: Osmaniye 20, Şanlıurfa 18, Diyarbakır 14, Adıyaman, 13 Adana 10, Kilis 8, Hatay 4.

VALİLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

09.56: Kahramanmaraş merkezli 7,4 şiddetindeki depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti.

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

KIZILAY’DAN DEPREM SONRASI KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

09.00: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Kınık, açıklamasında, “Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

08.50 - Depremin en çok etkilediği kentlerden Gaziantep'te tarihi kale de ciddi hasar gördü. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

YIKILAN HASTANELER DE VAR

08.15 - Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı" bilgisi verdi.

05.40 - AFAD Genel Merkezi’nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklaması yaptı. Soylu, yurttaşlara cep telefonlarını gereksiz kullanmama çağrısı da yaptı.