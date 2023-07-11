Ege'deki turizm merkezlerinde KDV’den muaf 24 ay vadeli kamu arazisi

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:56

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:56

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde İller Bankası A.Ş Mülkiyetindeki 27 adet taşınmazını satışa çıkardı. Satışa çıkarılan 27 adet taşınmazdan 6’si Muğla’nın önemli turizm bölgeleri olan Bodrum, Milas, Ula mahallelerinde olurken 2 tanesi İzmir'in Dikili ilçesindeki konut alanı olması dikkat çekti. Denizli’nin Pamukkale ilçesinde de 2 arazi yer aldı.

KDV'den muaf olan satış ihaleler 27 Temmuz saat 10.30'da Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde, İstanbul’da ise TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İsteyenler ise diğer illerden aynı tarih ve saatte online olarak emlak müzayede sitesinden ihaleye katılabilecek. Araziler yüzde 25'i peşin, geri kalanı 24 ay vade şeklinde ödeme seçenekleri ile satılacak.