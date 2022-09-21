EgeYDD’nin ilk kadın başkanı Pınar Kılıç oldu

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:47

Ege Yönetim Danışmanları Derneği’nde (EgeYDD) bayrak değişimi yaşandı. Yönetim Kurulu içinde yapılan düzenleme ile mevcut başkan Sinan Gültekin, yönetim kurulu üyesi, derneğin kurucularından ve aynı zamanda EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı olan Emre Pınar Kılıç’a başkanlığı devretti. Bu değişimle Kılıç, derneğin ilk kadın başkanı olarak kayıtlara geçti.

Bu görev değişikliğinin planlanan bir değişiklik olduğunu ve EgeYDD’nin dinamik yapısına uygun bir karar sonucu alındığını söyleyen EgeYDD’nin yeni yönetim kurulu başkanı Emre Pınar Kılıç, yönetim danışmanlığının bir meslek olarak tanınması adına çalışmalara devam edeceklerini söyledi. 2014 yılında başlamış oldukları yolculuğu bugün hala gururla devam ettirdiklerini söyleyen EgeYDD Başkanı Kılıç, “Derneğimizin geçmiş dönem yöneticilerimize ve bayrağı devraldığım Sinan Gültekin’e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte önemli başarılara hep birlikte imza attığımız bu çatı altında yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

HIZLI DEĞİŞİM DÖNEMİ

Tüm dünyanın hızlı bir değişim döneminde olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bir taraftan sosyal gelişim ve ekonomik büyümenin can damarı olan dijitalleşmenin etkisini yaşantımızın her alanında hissederken, diğer taraftan küresel salgın, iklim krizi, ekonomideki değişken süreçler, birçok alanda belirsizliğin hüküm sürdüğü zorlayıcı dönemden geçtik ve etkileri yoğun devam etmektedir. Umudumuzu bu değişimle birlikte senkronize ederek doğru bir liderlik vasfı ile beraber yolunuza devam etmemiz gerekmektedir” dedi.

“YÖNETİM DANIŞMANLIĞI MESLEKTİR”

Yönetim danışmanlığının kamu, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarının tamamına hizmet eden, değer yaratan, kapasitelerini geliştirebilen, sürdürülebilir bir hayata devam etmelerini sağlayan önemli bir meslek alanı olduğunu vurgulayan Kılıç, “İş hayatının dinamiklerinin hızla değiştiği, kuşakların değiştiği, çalışma hayatına dair tüm tanımların değiştiği süreçte en fazla çalışmamız gereken dönemdeyiz. Ve tüm tanımlarla beraber Yönetim Danışmanlığının konumu, etki alanı ve stratejik önemi daha da artmıştır. Tüm sektörlerin kurum ve kuruluşların ve tüm kuşakların iletişiminde oynayacağımız kilit rol meslek olarak çok kritiktir” diye konuştu.

“FAALİYETLER KALDIĞI YERDEN DEVAM”

Ege Yönetim Danışmanları derneği olarak tüm bu süreçlerin sürdürülebilir ve geliştirilebilir kılınması için tüm yönetim kurulu ve dernek üyeleri olarak çalıştıklarına dikkat çeken Kılıç, “Dernek çatısı altında Yönetim Danışmanlığı mesleğinin tanınırlığını ve itibarını daha yukarıya taşıyacak çalışmaları dönem boyunca devam ettirmiş olacağız. Birlik ve beraberlik içinde güzel bir dönem olmasını dilerken, çıtayı daha yukarı koyan, başkanlığı gururla devraldığım Sinan Gültekin’e de katkılarından ve bundan sonra koyacağı katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.