'Eğitim Kart' uygulaması yenilendi: Soyer'den 30 bin öğrenciye 5,1 milyon TL'lik destek paketi

02 Mart 2022 Çarşamba, 13:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi desteği) uygulaması, bu yıl imzalanan protokolle bir kez daha yenilendi. İzmir’in 30 ilçesinde ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaştırılan Eğitim Kart, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda ilçe ticaret odalarına kayıtlı kırtasiyecilerde kullanılabilecek. Öğrencilerin yanı sıra 200’ü aşkın kırtasiye esnafına can suyu olan uygulamaya dair konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu çalışmanın hem yurttaşlara hem de esnafa nefes aldıracağını söyledi.

Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi’ndeki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanvekili Hasan Ermiş ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay katıldı.

“UMUDUMUZ BÜYÜK”

İzmir'i İzmir yapan, diğer kentlerden farkını ortaya koyan en önemli özelliklerden birinin bu dayanışma ruhu olduğunu anlatan Başkan Tunç Soyer, “Bu da bizim vazifemiz. Bu dayanışmanın bir parçası olmak mutluluk verici. Gücümüz yettiği kadar destek olmak isteriz. Hakikaten çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu sorunlara rağmen gücümüz yettiğince yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir nebze can suyu olsun istiyoruz. Bütün bu sıkıntılı dönemleri hep birlikte atlatacağız. Umudumuz büyük” diye konuştu.

“DESTEKLER MORALİMİZİ YÜKSELTTİ”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Başkan Soyer’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Size üyelerimiz, evlatlarımız ve onları yetiştiren aileleri adına teşekkür ediyorum. Salgın başlayalı iki yıl oldu. Bu süreçte hep birlikte büyük zorluklar çektik ama önemli olan bu zor zamanda insanların sizlerin desteğini arkalarında görebilmeleri, hissedebilmeleri. Bugünlerde açıkça bizim en çok ihtiyacımız olan şey moral. Bu destekler hem çocuklarımızın hem de esnafımızın moralini yükseltti. Ondan dolayı size, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu desteklerin arkasında büyük fedakârlıkların yattığını da çok iyi gözlemliyoruz. 30 ilçede öğrencilere bu desteği sağlamak çok önemli.”

“BU SIKINTILI DÖNEMDE BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİRDİNİZ”

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da bu katkıyı alan aileler ve öğrenciler adına Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Esnaf teşkilatı ve bu sektörde faaliyet gösterenler olarak zor bir dönemden geçtik. Kantinlerimiz, kırtasiyelerimiz, servis işi ile uğraşan arkadaşlarımız okulların kapalı olmasından dolayı geçen yıllarda büyük sıkıntılar yaşadı” dedi.

YENİ DÖNEMDE HEDEF 95 BİN ÖĞRENCİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında Eğitim Kart için 5,1 milyon liralık bütçe ayırdı. 140 liradan 170 liraya çıkarılan ve anlaşmalı kırtasiyelerin uygulayacağı yüzde 10’luk indirimle beraber 187 lirayı bulan destekten, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ise 30 bin öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Böylelikle Eğitim Kart uygulamasından yararlanan öğrenci sayısı 95 bine ulaşacak.