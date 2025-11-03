Eğitim Sen’den Kadir Has Üniversitesi’ne tepki: “Hukuksuzluklar sürüyor…”

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, Kadir Has Üniversitesi’nde son yıllarda yaşanan işten çıkarmalar ve hukuksuz uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, üniversitenin geçtiğimiz yıl çok sayıda akademisyeni farklı gerekçelerle işten çıkardığı, bu gerekçeler arasında bölüm birleştirme ya da kapatma, performans kriterleri ve doktora eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin bulunduğu, ancak tüm bu nedenlerin esastan yoksun olduğu belirtildi.

Sendika, yapılan işten çıkarma işlemlerinin hukuksuz olduğunu defalarca üniversite yönetimine ilettiklerini ancak bu hataların düzeltilmediğini ifade etti.

Eğitim Sen, Kadir Has Üniversitesi’nde performans kriterleri ve bölüm kapatmaların, akademisyenler üzerinde bir tehdit ve baskı aracı olarak kullanıldığını bildirdi.

33A KADROSUNDA GÖREV YAPAN AKADEMİSYEN İÇİN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Sendikanın açıklamasında, vakıf üniversitelerinde 33a kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin “yükseköğretim eğitimleri sona erdiği” gerekçesiyle işten çıkarılmasına ilişkin bir başka hukuki kazanıma da yer verildi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 33a maddesi kapsamında görev yapan bir araştırma görevlisinin, doktora eğitimini tamamladığı gerekçesiyle 19 Eylül 2024’te işten çıkarıldığı hatırlatıldı. Açılan dava sonucunda mahkemenin 30 Mayıs 2025’te işlemi iptal ettiği, akademisyenin işe 30 gün içinde dönmesine ve mahrum kaldığı tüm haklarının iade edilmesine karar verdiği ifade edildi.

Buna rağmen, kararın üzerinden 125 gün geçmesine rağmen Kadir Has Üniversitesi yönetiminin akademisyeni göreve başlatmadığı, birikmiş haklarını da teslim etmediği aktarıldı. Sendika, üyelerinin suç duyurusunda bulunduğunu ve manevi tazminat davası açtığını duyurarak, “Üyemizin vakit kaybetmeden görevine iade edilmesini ve hak kayıplarının ivedilikle giderilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MAHKEME KARARLARINI DERHAL UYGULAMAK ZORUNDA”

Eğitim Sen’in açıklamasından satır başları şöyle oldu:

“Kadir Has Üniversitesi, geçtiğimiz yıl birçok akademisyeni farklı sebeplerle işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların bahaneleri olarak bölüm birleştirme/kapatma, performans kriterleri, doktora eğitimini tamamlayan araştırma görevlileri gibi çeşitli ama esastan yoksun nedenler öne sürülmüştü. Yapılan işten çıkarma işlemlerinin hukuksuz ve haksız olduğunu Kadir Has Üniversitesi’nde yetkili sendika olarak üniversite yönetimine bildirmemize rağmen ne yazık ki bu hatalar üniversite yönetimi tarafından düzeltilmedi.

Birçok vakıf üniversitesinde olduğu gibi Kadir Has Üniversitesi’nde de performans kriterleri ve bölüm kapatma gibi keyfi işlemler akademisyenlerin üzerinde bir baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bölüm kapatılma gerekçesi bahane edilerek Dr. Öğretim Üyesi olarak Uluslararası İlişkiler bölümünde görev yapan bir üyemiz 31.08.2024 tarihinde işten çıkartıldı. Üyemizin açtığı dava sonucunda 18.06.2025 tarihinde mahkeme idari işlemin iptaline ve üyemizin 30 gün içerisinde işe başlatılmasına karar verdi. Ancak Kadir Has Üniversitesi bütün girişimlerimize rağmen tam olarak 68 gün sonra (25.08.2025 tarihinde) üyemizi işe başlatarak bir hukuksuzluğa daha imza atmış oldu. Öte yandan bu idari işlemin iptali ve işe iade kararı, performans kriterleri bahane edilerek veya keyfi bölüm kapatma gibi işlemlerle vakıf üniversitelerinde işten çıkartılan onlarca akademisyen için örnek bir hukuki kazanım olmuştur. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak vakıf üniversitelerinde sıkça karşılaştığımız bu haksız ve hukuksuz uygulamanın başka bir örneğinin yaşanmaması adına bütün vakıf üniversitelerini uyarıyoruz!

Bir diğer hukuki kazanımımız da vakıf üniversitelerinde Yükseköğretim Kanunu m. 33a düzenlemesi kapsamında görev yapan araştırma görevlilerinin, yükseköğretim eğitimlerinin bitmiş olması gerekçesiyle görevlerine son verilmesine karşı kazanıldı. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 33a maddesi uyarınca göreve başlamış olan bir üyemizin işine doktora öğretimini tamamladığı bahane edilerek 19.09.2024 tarihinde son verilmişti. Üyemizin açtığı dava sonucunda 30.05.2025 tarihinde bu idari işlemin iptaline, üyemizin işine 30 gün içerisinde geri dönmesine ve mahrum kaldığı tüm hakların iadesine karar verildi. Bu kararın üniversite yönetimine tebliğ edilmesine ve bütün iyi niyetli girişimlerimize ve bugün itibariyle aradan tam 125 gün geçmiş olmasına rağmen Kadir Has Üniversitesi yönetimi tarafından halen üyemiz görevine başlatılmamış ve üyemizin birikmiş alacakları ve hakları iade edilmemiştir. Bu hukuksuzluğa karşı üyemiz suç duyurusunda bulunmuş ve manevi tazminat davası açmıştır. Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak, mahkeme kararına ve suç duyurusuna rağmen Hukuk Fakültesi’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak işe başlaması gereken üyemizin vakit kaybetmeden işine geri dönmesini ve yaşanan hak kayıplarının ivedilikle karşılanmasını talep ediyoruz.

Devlet üniversitelerinden aşina olduğumuz üzere, Vakıf üniversitelerinde de araştırma görevlilerinin görev sürelerinin Yükseköğretim Kanunu 50d düzenlemesine göre yükseköğretim süreleri ile sınırlandığı görülmektedir. İlk günden beri karşı durduğumuz 50d’li araştırma görevlisi kadrolarının güvencesiz olmaları nedeniyle nihayetinde, birçok devlet ve vakıf üniversitedeki 50d kadroları YÖK kararı ile güvenceli 33a kadrolarına taşınmak zorunda kalmışken, vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin 33a kadrosunda iken öğrenciliği bittiği bahanesiyle görevine son verilmesinin hukuksuzluğu açıktır. Bu hukuksuzluğa karşı açtığımız dava ile elde ettiğimiz kazanım, yüzlerce araştırma görevlisi için önemli bir emsal olacak ve böylece benzeri hukuksuz uygulamaların önüne set çekilmiş olacaktır.

Sonuç olarak, Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversite Şubesi olarak başta Kadir Has Üniversitesi olmak üzere bütün vakıf üniversitelerini iş güvencesine yönelik saldırılardan vazgeçme konusunda uyarıyoruz. Mahkemeler tarafından tescil edilen hukuksuz işten çıkarmaların tekrarının yaşanmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. Hukuki dayanağı olmayan keyfi işlemlerle ve araştırma görevlilerinin sözleşmesini yükseköğretim süresi ile kısıtlıymış gibi göstererek işten çıkarma yapılamayacağını bir kez daha belirtiyoruz. Ayrıca vakıf üniversitelerinin de her kurum gibi mahkeme kararını derhal uygulamak zorunda olduğunu vurguluyor, aksi yöndeki hukuksuz tavrın sürdürülmemesini ve yaşanan hak kayıplarının derhal karşılanmasını talep ediyoruz.”