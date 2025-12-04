Eğitim Sen’den Munzur Üniversitesi’ne 'kadro ilanı' tepkisi

Eğitim Sen Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aşkın, Munzur Üniversitesi tarafından açılan kadro ilanına tepki gösterdi. Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu için yayımlanan öğretim görevlisi ilanının üçüncü kez verildiğini hatırlatan Aşkın, "Daha önce iki kez iptal edilen bu ilanın, neredeyse aynı içerikle tekrar yayımlanması, üniversitenin işe alım süreçlerinde demokratik, eşitlikçi ve kamusal sorumluluğa dayalı ilkeleri açıkça yok saydığını göstermektedir. Bir kadroyu kimin kazanacağının daha süreç başlamadan belli olmaması gerekir. Şartlar, belirli bir kişiyi tarif etmeyecek biçimde düzenlenmelidir. Ancak söz konusu ilanda yer alan; belirli fakülte mezuniyeti, su altı teknolojileri programından iki yıl eğitim alma ve lisans sonrası on yıl teknik personel olarak çalışma koşulları, bu kısmi belirsizliği tamamen ortadan kaldırmaktadır" dedi.

"Bu ilan açık bir kadro gaspıdır"

İlan sürecinin eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade eden Aşkın, "Kampüs sınırlarını aşan geniş bir kesim, bu kadronun M.B. adlı şahıs için özel olarak hazırlandığını bilmektedir. M.B. açık ve eşitlikçi bir yarışmaya girerek bir başarı elde etmemekte; yalnızca sonucu kendisi için özel olarak düzenlenmiş bir ilana başvurarak bir hakkı değil, bir imtiyazı talep etmektedir. Bu durum, bir hakkın kazanılması değil; açık bir kadro gasbıdır. Munzur Üniversitesi yönetimini bu ilanı derhal geri çekmeye, eşitlik, kamu yararı ve liyakat ilkelerine uygun şeffaf bir süreç işletmeye davet ediyoruz" diye konuştu.