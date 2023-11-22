‘Eğitime ters kelepçe’ davası yarın başlıyor

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Öğretmenlik Meslek Yasası’nın görüşüleceği AYM önünde “meslek nöbeti” tutmak istediği için ters kelepçe takılarak gözaltına alınan Eğitim-İş ve Eğitim-Sen yöneticilerinin davasının ilk duruşması yarın saat 10.00’da Ankara Sıhhiye Adliyesi’ndeki 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, davaya ilişkin “Biz anayasal hakkımızı kullanarak eylem yapmak istedik. Ancak müdahale ile karşılaştık. Kafamı yere bastırarak gözaltına aldılar. İddianamede benim ismime özel atıfta bulunuyorlar. Öğretmenlere ne kadar değer gösterildiğinin bir göstergesi. Bu tarihi utanç yetmezmiş gibi şimdi de dava açtılar” dedi.

