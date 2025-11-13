Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis promosyonu ödeme tarihi 2025, gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, EGM polis promosyonu ne zaman yatacak? Polislerin promosyon ödemesi ayın kaçında yatar?
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ödeme tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. İhaleyi kazan İş Bankası ile yeni protokolün yürürlüğe gireceği tarih, paylaşılmadı.
Ancak yeni protokolün 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 2022 yılında yapılan protokol, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.
POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emniyet Genel Müdürlüğü, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi.