Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın yakalandı

Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:35

Güncelleme: 28.05.2024 - 17:36

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Canik ilçesindeki bir lisede dün yapılan sürücü belgesi sınavına üzerine gizlediği kopya düzeneği ile girmeye çalışan G.K isimli kadın ile düzenek aracılığı ile cevapları verecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde olay yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınan kadınlar serbest bırakıldı.