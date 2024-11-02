Ehliyet sınavında adaylara 'kopya düzeneği' sağlayan 6 şüpheliye gözaltı

Diyarbakır'da polisin operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında adaylara 'kopya düzeneği' sağlayan 6 şüpheliye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 17:37

Bismil ilçesinde, Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde dün saat 18.00'de yapılan E-MTSK sınavı öncesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevresinde operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, 4 ayrı araç başında telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N., M.A.T., B.N., M.A., C.K. ve F.N. gözaltına alındı.

Ehliyet sınavı içi kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği için kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #ehliyet sınavı #ehliyet

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