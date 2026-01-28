Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ehliyet sınavında usulsüzlük: Birçok cihaz ele geçirildi

Ehliyet sınavında usulsüzlük: Birçok cihaz ele geçirildi

28.01.2026 15:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ehliyet sınavında usulsüzlük: Birçok cihaz ele geçirildi

Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren 58 yaşındaki K.Ü'nün hareketlerinden şüphelenerek, sınav sonrası üzerinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, K.Ü. ile bu kişiye yardım eden Y.O'yu (48) gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #sınav #ehliyet