Ehliyet sınavında usulsüzlük: Birçok cihaz ele geçirildi

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde sınava giren 58 yaşındaki K.Ü'nün hareketlerinden şüphelenerek, sınav sonrası üzerinde arama yaptı.
Aramada, şüphelinin iç çamaşırı ile ayakkabısına gizlenmiş kulaklık, taşınabilir batarya, cep telefonu, taşınabilir Wİ-Fİ cihazı ile düğme şeklinde kamera ele geçirildi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, K.Ü. ile bu kişiye yardım eden Y.O'yu (48) gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.