Ehliyet sınavında yakalanan kopya düzeneği şoke etti
Denizli’de ehliyet sınavında kıyafetlerine yerleştirdikleri düzenekle dışarıda bulunan arkadaşlarıyla irtibat kurup kopya çektiği belirlenen 4 şüpheli, 78 adet cihaz ve malzeme ile beraber yakalandı.
Denizli’de Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Sınavı’nda başarı sağlamak için, giysileri ve vücutları üzerine yerleştirdikleri düzenek aracılığı ile kopya çekmeye çalışan şüpheliler, gözetmenlere yakalandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle birlikte sınavda kopya çektiği tespit edilen toplam 4 kişiyi yakaladı. Vücutlarına yerleştirdikleri wifi cihazı ve giysilerinin üzerine yerleştirdikleri kamera ile yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
78 ADET CİHAZ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Yakalanan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 17 adet bağlantı kablosu, 14 adet pil, 15 adet kamera ve kamera aparatı, 5 adet kablosuz ağ, 6 adet kulaklık, 6 adet GPS cihazı, 7 adet kopya çekmek için kullanılan kumaş parçası, 6 adet düğme, cımbız gibi suçta kullanılan malzeme, 2 adet cep telefonu ve sim kartları olmak üzere toplam 78 adet cihaz ve malzeme ele geçirildi.
Yakalanan (4) şüpheli şahsın daha önceden aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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