Ek kontenjandan yerleşen öğrenciler için GSB yurt sonuçları açıklandı

GSB'den yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek kontenjanla veya özel yetenek sınavıyla ilk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler, yatay/dikey geçiş yapanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğrenim süresini aşan veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

KAYITLAR İÇİN SON GÜN YARIN

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 23 Ekim 2025 Salı günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıt süreci yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Kayıt işleminin geçerli sayılması için öğrencilerin, ilk kayıt ücretini ödemesi ve e-Devlet sistemi üzerinden GSB taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.