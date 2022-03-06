Ekipler zamanla yarıştı; 4. kattan 1. katın balkonuna düştü
Samsun’un Bafra ilçesinde 4. kattan 1. katın balkonuna düşen kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler zamanla yarıştı.
Olay, Altınyaprak Mahallesi Gençli Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Evde yalnız olan Mustafa Oğuz (40), açık olan pencereden 1. katın balkonuna düştü.
Düştüğü yerde acı içerisinde bağıran Mustafa Oğuz’u gören komşusu 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın düştüğü dairede kimse olmadığı için içeri giremedi ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesinden Oğuz'un düştüğü balkona merdiven uzattı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, sağlık ekipleri ve polis ekipleri merdivenden çıkarak balkona ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Oğuz, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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