Ekiplerden Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, Çiftlikköy ve Yalova merkezde 3 şüpheli yakalandı.

Çiftlikköy ilçesinde İ.Ş. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 16,5 gram metamfetamin, 0,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.K. isimli şüphelinin tarlasında bulunan barakada yapılan aramada ise 40 kök kenevir bitkisi bulundu.

MALZEMELERE EL KONULDU

Yalova merkezde Y.T. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 5'er gramlık poşetler halinde toplam 35 gram metamfetamin, evinde yapılan aramada ise 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ş., B.K. ve Y.T. hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.