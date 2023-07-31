Ekonomik kriz derinleşiyor: Kültürel yoksulluğun nedeni düşük gelir

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

Ekonomik kriz nedeniyle tiyatro, konser, sinema gibi sanat faaliyetlerine erişim imkânsız hale geldi. Sinema biletleri son gelen zamlarla birlikte ortalama 120-160 TL’ye, tiyatro biletleri ise devlet veya özel tiyatrolar arasında değişkenlik göstermekle birlikte, 50 TL’den başlayarak 1000 TL’ye kadar ulaşıyor. Bilet fiyatlarının bu denli yüksek olması ise ayda 1250 TL olan KYK bursu ile geçinmeye çalışan gençleri kültürel faaliyetlerden uzaklaştırıyor.

(Hacer Foggo)



‘DESTEK ARTIRILMALI’



Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, yoksulluğun insan hakları sorunu olduğunu vurguladı.

Foggo şunları söyledi: “Temel ihtiyaçlara kitlenmiş bir insan aynı zamanda o ihtiyaçlara bağımlı olduğu için de özgür değil ve bu nedenle toplumsal yas¸ama da daha az katılıyor. Gençlere yönelik desteklerin ve ekonomik imkânların artırılması gerekiyor. Örneğin İtalya’da gençlere, kültür gezisi ve kitap almaları için devlet 500 Avro verdi.”



TİYATROCU DA GİDEMİYOR



Amatör tiyatroculuk yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Selimoğlu, bu mesleği yapmasına karşın izleyici olarak tiyatroya gitmenin bütçesini sarstığını söyledi. Selimoğlu, “Kültürel bir faaliyete katılmak için yemek paramızdan kısıyoruz. Öğrenci indirimleri var fakat fiyatlara göre oranı çok az” diye konuştu.



Tiyatroculuk yapan 25 yaşındaki Emre Atakan ise şunları söyledi: “Son bir yılda bir kez arkadaşım davet ettiği için tiyatroya gidebildim. Senede 1-2 kere gitmeye çalışıyorum. Sinema ve tiyatro biletleri maksimum 100 TL olmalı.”

