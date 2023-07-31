Ekonomik kriz derinleşiyor: Kültürel yoksulluğun nedeni düşük gelir
Ekonomik kriz nedeniyle tiyatro, konser, sinema gibi sanat faaliyetlerine erişim imkânsız hale geldi. Verilere göre son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85.3’ü sinemaya, yüzde 93.7’si canlı gösteriye, yüzde 92’si kültürel alanlara ve yüzde 94.9’u canlı spor etkinliğine gidemedi
Ekonomik kriz nedeniyle tiyatro, konser, sinema gibi sanat faaliyetlerine erişim imkânsız hale geldi. Sinema biletleri son gelen zamlarla birlikte ortalama 120-160 TL’ye, tiyatro biletleri ise devlet veya özel tiyatrolar arasında değişkenlik göstermekle birlikte, 50 TL’den başlayarak 1000 TL’ye kadar ulaşıyor. Bilet fiyatlarının bu denli yüksek olması ise ayda 1250 TL olan KYK bursu ile geçinmeye çalışan gençleri kültürel faaliyetlerden uzaklaştırıyor.
(Hacer Foggo)
‘DESTEK ARTIRILMALI’
Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, yoksulluğun insan hakları sorunu olduğunu vurguladı.
Foggo şunları söyledi: “Temel
ihtiyaçlara kitlenmiş bir insan
aynı zamanda o ihtiyaçlara
bağımlı olduğu için de özgür
değil ve bu nedenle toplumsal
yas¸ama da daha az katılıyor.
Gençlere yönelik desteklerin
ve ekonomik imkânların
artırılması gerekiyor. Örneğin
İtalya’da gençlere, kültür gezisi
ve kitap almaları için devlet
500 Avro verdi.”
TİYATROCU DA GİDEMİYOR
Amatör tiyatroculuk
yapan 21 yaşındaki üniversite
öğrencisi Büşra Selimoğlu,
bu mesleği yapmasına karşın
izleyici olarak tiyatroya
gitmenin bütçesini sarstığını
söyledi. Selimoğlu, “Kültürel
bir faaliyete katılmak için
yemek paramızdan kısıyoruz.
Öğrenci indirimleri var fakat
fiyatlara göre oranı çok az”
diye konuştu.
Tiyatroculuk yapan 25
yaşındaki Emre Atakan ise
şunları söyledi: “Son bir yılda
bir kez arkadaşım davet ettiği
için tiyatroya gidebildim.
Senede 1-2 kere gitmeye
çalışıyorum. Sinema ve tiyatro
biletleri maksimum 100 TL
olmalı.”
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