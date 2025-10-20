Ekrem İmamoğlu: “Çelik” gibi durmaya devam

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde bir kez daha CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik etti.

İmamoğlu şunları yazdı:

““Çelik” gibi durmaya devam.

CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığı’na yeniden seçilen kıymetli yol arkadaşım Özgür Çelik’i, il yönetimini ve bu zor günlerde iradesini ortaya koyan delegelerimizi tebrik ediyorum.

Partimiz her gün iktidara daha güçlü yürüyor. İstanbul hazır, Türkiye hazır.”