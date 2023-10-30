Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamalarında gençlerle horon tepti

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:11

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:28

Cumhuriyet'in 100'üncü dolayısıyla için yurdun dört bir yanında kutlama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlediği kutlama da oldukça görkemli geçti. 10. Yıl Marşı eşliğinde yapılan havai fişek gösterisi dakikalarca sürdü. Görsel şölen 10 binlerce vatandaş tarafından coşkuyla takip edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutlamalar sırasında horon tepen gençlere eşlik etti.

İmamoğlu'nun horon teptiği anlar sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutuldu.