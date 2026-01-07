Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 10:04:00
Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ekonomi' eleştirisi: Yurttaşlara söz verdi

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Milletimize sözümüzdür! Milletin iktidarında herkes için demokrasi, adalet ve refah olacak. Türkiye büyürken, milletin sofrası da büyüyecek! Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!" ifadelerini kullandı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yazılı açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında iktidara yönelik ekonomi eleştirilerini dile getirdi. 

"Milletimiz geçim sorununa çözüm beklerken, iktidar milletimizi yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"'Tek haneye inecek' dedikleri enflasyon, 2025’te %31 oranında kaldı.

Açlık sınırının altında yaşamaya mecbur edilen milyonlarca insanımız kiradan market alışverişine, çocukların eğitim masrafından faturalara birçok alanda ağır yüklerle boğuşuyor.

İktidar, daha yeni yıla girmeden yapılan zamlarla milletimizin geçim sıkıntısını katlamıştır.

23 senedir yönettikleri güzel ülkemiz, maalesef ki hala dünyada enflasyonu en yüksek 10 ülke içerisindedir.

Demokrasi ve hukuku bitirerek kurulan Kara Düzen, yıllardır ekonomimizi tüketiyor.

Ekonomisi güçlü bir Türkiye’nin yolu demokrasi ve hukuktan geçiyor."

"ADİLCE PAYLAŞACAĞIZ"

X hesabından açıklamasını paylaşan İmamoğlu, sözlerini şu cümlelerle bitirdi:

"Milletimize sözümüzdür! Milletin iktidarında herkes için demokrasi, adalet ve refah olacak.  Türkiye büyürken, milletin sofrası da büyüyecek! Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"

İmamoğlu bugün kendisini ziyaret edecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

