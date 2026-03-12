Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli geldi!

12.03.2026 15:19:00
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yönetilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabına erişim engeli getirildi.

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesapları daha önce birçok kez erişime engellenmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için açılan hesabı da erişime kapatıldı.

TÜRKİYE'DE GÖRÜNMEZ HALE GETİRİLDİ

EngelliWeb'in aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı (CAOIletisim), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. X platformu 209 bin takipçili hesabı Türkiye'den henüz görünmez kılmadı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu