Ekrem İmamoğlu Silivri'den duyurdu: '16 yeni kreş daha açıyoruz'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yapılacak 16 yeni kreşi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cezaevindeyken yakından takip ettiğim konulardan biri de yapımı devam eden kreşlerimiz. İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözler her şeyden daha kıymetli. 2019'da sıfır olan kreş sayısı, 113'ten 129'a yükseliyor. 16 yeni kreş daha açıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri alınca, siz de mutlu olun."