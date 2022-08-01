Ekrem İmamoğlu'ndan 'Melen Barajı' çağrısı: Yazık bu ülkenin kaynağına, zamanına, emeğine...

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te Altyapı projelerini tamamladı. Kurtköy'de yapılan törende konuşan İmamoğlu, İstanbul'a temiz içme suyu sevk edecek olan Melen Barajı inşaatında 8 aydır bir ilerleme olmadığını müteahhitin iş bıraktığını belirterek sorunun çözümü için hükümete seslendi.

Sosyal medya hesabından Melen Barajı çağrısının videosunu paylaşan İmamoğlu, "Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı. Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor. Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine" ifadelerini kullandı.

2016 yılında açılacağı vaat edilen İstanbul’un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için Devlet Su İşleri'nin (DSİ) açtığı ihaleyi alan şirket çalışmalarını durdurmuş ve DSİ ile beklenmeyen fiyat artışları konusunda anlaşılamaması nedeniyle tasfiye kararı almıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

6 yıl önce bitecekti, bitmedi. Gövdesinde çatlak oluştu. Yıllarca tamir edilemedi. Biz gündem yapınca DSİ yeni ihale yaptı. Ama bugün Melen Barajı'ndaki çalışma yine durdu, hiçbir müteahhit çalışmıyor. Yazık bu ülkenin harcanan kaynağına, zamanına, emeğine.