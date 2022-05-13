Ekrem İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nesin Vakfı'nı ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu paylaşımında, "Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:46
Ekrem İmamoğlu'ndan Nesin Vakfı'na ziyaret
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Rabıta Vakfı ile yaşanan gerilimin ardından valilik tarafından banka hesapları engellenen Nesin Vakfı'nı ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyareti Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İmamoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Çocukların eğitimi için çok kıymetli çalışmalar yapan Nesin Vakfı’nı ziyaret ettik. Hiçbir ayrım yapmadan, eğitim olanağından mahrum kalmış çocuklara sevgi dolu bir yuvada eğitim veriyorlar. Vakfımızın önüne konan suni engellerin bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır."

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler