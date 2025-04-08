Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı: Kapı çilingirle kırıldı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'de bulunan yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinde arama yapıldı: Kapı çilingirle kırıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun  Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde bulunan yazlık evinde, jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

Resmi makamlardan aramanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Hasan İmamoğlu

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