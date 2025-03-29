Ekrem İmamoğlu'nun babası Silivri ziyaretini anlattı: 'O bize moral verdi...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 11:27

Güncelleme: 29.03.2025 - 11:28

CHP'nin tutuklanan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Silivri ziyaretini anlattı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Baba Hasan İmamoğlu, görüş bittiğinde duygusal anlar yaşadığını aktardı.

"Allah kurtarsın" diyerek gözleri dolup Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayrılan Hasan İmamoğlu, "Bizim insanımız adildir. Ama maalesef adaletli olmayan idareciler de çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Hasan İmamoğlu, oğlunun moralli olduğunu dile getirdi. Baba İmamoğlu, oğlunun moral vermeye gelenlere moral verdiğini açıkladı.

"SEÇİMLER İÇİN ÇOK İDDİALI"

Hasan İmamoğlu, şunları ifade etti:

"Ekrem'i çok moralli gördüm. Benim konuşmama fırsat bile vermeden hep o konuştu. 'Baba, bu iş böyle nereye kadar gider, ama hiç mesele değil. Ben bütün parti çalışmalarına dikkat ediyorum. Arkadaşlarımızla mesai içinde görüşüyorum. İdari açıdan herhangi bir sıkıntı yok.' Seçimler için çok iddialı."

"KİTAP OKUYORUM"

"İkimiz de konuşmamızda, ‘Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah sen de bir an önce tahliye olursun' dediğimde, 'Baba, cezaevi o kadar kötü bir yer değil. Kitap okuyorum. Ama ziyaretçilerimden fırsat bulup tam olarak okuyorum da diyemem.' Belki bizim gönlümüz olsun, daha fazla üzülmeyelim diye bunları söylüyordur."

"O BİZE MORAL VERDİ..."

"Şöyle bir şey Saygı Bey, biz baba-oğul değildik, yani biz iş hayatımızda hep beraber olduk. O talebeyken işe sokmuştum onu. Biraz daha da duygusallığım şuradan geliyor: Ben çok eziyet etmişim ona. Yani eziyet derken, iş hayatına bir an evvel girsin diye okul hayatındayken işe sokmuştum onu. Ama biliyordum onun tuttuğunu koparan, başaran bir insan olduğunu. İnşallah geçecek bu sıkıntılar ne diyeyim.

Kardeşi Neslihan da iyi. Biz, Ekrem'e gidip onu hem ziyaret edip, hem moral verecektik. Ama o bize moral verdi. CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin de bizden önce ziyarete gitmiş. O da aynı şeyi söyledi. 'Biz moral verelim derken, o bize moral verdi' dedi."

"ÜZÜLMEMİZ İÇİN TELKİNDE BULUNDU"

"Ekrem Bey'in psikolojisi çok çok iyi. Üzülmememiz için hep bize telkinde bulundu. O an hep kafamda ‘Bu devlet, ülkemiz nasıl kurtulacaksa öyle kurtulsun' vardı. Yapacak bir şey yok."