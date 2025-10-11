Cumhuriyet Gazetesi Logo
Elazığ'da park halindeki araçta patlama: 1 çocuk yaralandı!

Elazığ'da park halindeki araçta patlama: 1 çocuk yaralandı!

11.10.2025 15:55:00

DHA

Kentte park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, yakınlarda bulunan bir çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Elazığ'da Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak'taki Yeşilay Sitesi önünde öğleden sonra bir patlama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; park halindeki 23 AFG 440 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede panik yaşanırken, yakınlarda bulunan bir çocuk yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

