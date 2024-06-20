Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 18:11

Güncelleme: 20.06.2024 - 18:11

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



