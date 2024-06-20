Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Maden ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:52
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İlçeye bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

 


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