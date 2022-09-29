Elazığ'da pikap şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Elazığ’da pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazasında 5 kişi yaralandı.
Elazığ Aksaray Mahallesi Güney Çevre yolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.
Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme başlattı.
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