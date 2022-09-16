Pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı.
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