Pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da şarampole devrilen pikaptaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 16:14
Pikap şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı pikap, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kaya, kurtarılamadı.


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