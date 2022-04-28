Borcundan dolayı elektriği kesilen her 100 aboneden 8’i Kayseri’de

28 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Türkiye genelinde kaç hanenin borcunu ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini sordu. Bakan Dönmez, verdiği yanıtta milyonlarca yurttaşın elektriğinin kesildiğini açıkladı. Türkiye’de 21 dağım şirketinin yaptığı elektrik kesintilerini açıklayan Bakan Dönmez, 2021 yılında 373 milyon 914 bin aboneye fatura gönderildiğini, 2 milyon 770 bin 247 mesken, 600 bin 800 ticarethane, 72 bin 692 tarımsal sulama ve 3 bin 270 sanayi abonesinin elektrik borçlarını ödeyemediği için kesinti yapıldığını belirtti.

Bakanlığın paylaştığı verilerde, AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketi EPSAŞ elektrik dağıtım şirketinin pandemi ve ekonomik krize rağmen konut, ticari işletme ve fabrikaların elektriklerini borçlarından dolayı kesmiş olması dikkat çekti. Sadece Kayseri’ye elektrik dağıtımı yapan belediye şirketi, 2021 yılında 218 bin 694 mesken, 51 bin 744 ticarethane, 2 bin 995 tarımsal sulama ile 794 sanayi abonesinin elektriğini faturalar ödenmediği için kesti. Geçen yıl Kayseri’de 274 bin 227 abonenin elektriği kesildi.

HER 10 ESNAFTAN BİRİ

Yurttaşların ekonomik kriz nedeniyle elektrik, doğalgaz gibi faturaları ödemekte zorluk çektiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Türkiye genelinde 3 milyon 447 bin 9 abonenin elektriği kesilmiş. Türkiye’de ‘Kimsenin elektriği kesilmiyor’ diyenler bu rakamları iyi görsün” dedi. Elektrik kesintisinin en çok Kayseri’de yaşandığını ifade eden Arslan, “Her 10 fabrikadan her 10 esnaftan birinin elektriği kesintiye uğramış. Urfa’da tarımsal sulamada kesinti yüzde 6 iken Kayseri’de iki katına çıkmış. Mesken olarak yine en büyük elektrik kesintisi yine bu ilde olmuş” ifadelerini kullandı.

ÇARKLAR DURDU

Türkiye’de elektriği kesilen her 100 aboneden sekizinin Kayseri’de olduğunu belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Başkanımız ‘Kimsenin borcundan dolayı suyunu kesmeyin’ demişti. Ama AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtım şirketi ve belediyenin iştiraki olan şirketler elektriklerini kesmişler. Bir tarafta suyu kesmeyen, askıda fatura başlatan, veresiye defterini kapatan ve vatandaşına yardım eden belediyecilik anlayışı var, bir taraftan ise milletin elektriğini kesen bir yerel yönetim anlayışı var. AKP’li belediye Kayseri’nin elektriğini keserek karanlıkta bırakmış, sanayinin çarklarını durdurmuş ve tarlaların sulanmamasına neden olmuştur.”