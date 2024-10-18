Elektrik akımına kapılan baykuşun hissiz bacağına fizik tedavi

Antalya'da doğada konduğu telde elektrik çarpması sonucu yaralanan alaca baykuşun his kaybı oluşan bacağı, özel egzersiz ve masajla tedavi ediliyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alınan baykuşa, veteriner tarafından fizik tedavi uygulanıp, canlı kurtla besleniyor.

Elektrik akımına kapılan baykuşun hissiz bacağına fizik tedavi
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DHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:19

Kentte, doğada bitkin halde bulunan alaca baykuş, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alındı. Beslenememe nedeniyle halsiz kalan baykuşun, sol bacağında his kaybı belirlendi.

Veterinerlerin canlı kurtla beslediği baykuş, 1 haftalık ilaçlı tedavi sonrası iyileşme gösterdi. Elektrik teline çarpıp akıma kapılması sonucu yaralandığı belirlenen baykuşun his kaybı bulunan sol bacağına özel fizik tedavi uygulanmaya başladı. Güneşli havalarda dışarıda ya da parktaki klinikte egzersiz uygulanan baykuşun, her gün sıcak su ve kremle fizik tedavisi gerçekleştiriliyor.

BACAĞA SICAK SUYLA MASAJ

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Elektrik telinde çarpma sonucu his kaybı oluşmuş. Klinikte yoğun tedavi süreci uygulandı. Yeme davranışları normale döndü. Bacağı ampute edilmeden tıbbi ve fizik tedavi uygulanmaya başladı. Sıcak suyla masaj yapılıp, egzersiz yaptırılarak kasların yeniden canlanması sağlanıyor. His kaybı azaldı, o bacağında pençe reaksiyonuna cevap veriyor. Kısa sürede toparlanıp doğaya salmayı umuyorum. Baykuşlar gece avcılığı yapar, fare ve kemirgenlerin baş düşmanıdır. Sağlığına kavuşması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.


Etiketler: #Antalya #baykuş #fizik tedavi

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