Metro ve Tramvay Baykuş hatları iptal edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME), yolcu yoğunluğunun azlığı nedeniyle metro ve tramvay hatlarındaki Baykuş Seferleri’ni iptal etti.
İzmir Metro ve Konak Tramvay hatlarındaki baykuş seferleri, yolcu yoğunluğunun çok az olması nedeniyle, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekliliği ışığında iptal edildi. Karşıyaka Tramvayı’nda, cuma ve cumartesi geceleri 01.20’de yapılan baykuş seferleri ise otobüs ve gemi seferleriyle entegre şekilde sürdürülüyor.
ESHOT VE İZDENİZ’DE DEĞİŞİKLİK YOK
ESHOT Genel Müdürlüğü’nün, yılın her günü kesintisiz sürdürdüğü Baykuş Seferleri devam ediyor. Konak Bahribaba Aktarma Merkezi’nden; Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere’ye, karşılıklı olarak iki saatte bir otobüs seferleri yapılıyor. Sefer saat bilgilerine ESHOT Mobil uygulamasından ve eshot.gov.tr’den ulaşılabilir.
İZDENİZ’de ise Baykuş Seferleri, cuma ve cumartesi geceleri Karşıyaka ve Alsancak iskelelerinden kalkıyor.
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