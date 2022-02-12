Elektrik dağıtım şirketinin önünde televizyon parçaladı: "Artık canımıza tak etti!"

12 Şubat 2022 Cumartesi, 12:23

Iğdır’da elektrik dağıtım şirketinin il koordinatörlüğünün önüne giden bir yurttaş televizyonunu parçalayarak yapılan elektrik zamlarını protesto etti. Yurttaş, televizyonunu parçalarken "Artık canımıza tek etti" ifadelerini kullandı.

Yurttaş, videoya alınan görüntüleri kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Her ay bin lira elektrik faturası geldiğini belirten Karakuş, “Bu ay elektrik faturam 5 bin lira geldi” diyerek tepki gösterdi.

"Tüm işletmelerin dahil ayda 10.000 lira elektrik parası ödüyorum" diyen yurttaş, "Bu kadar gelirim var mı benim yazık günahtır bu. Türk milleti bunu hak etmiyor. Vatanım sağ olsun milletim sağ olsun sonu ne olursa olsun bu tepkimden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, geri adım atmayacağım" ifadelerine yer verdi.