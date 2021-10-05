Elektrik direğine tuvaletini yaptı, hayatını kaybetti
Uşak’ta elektrik direğine tuvaletini yaptığı iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Bölme Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İddialara göre henüz bilinmeyen bir sebepten arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.
Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.’nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı