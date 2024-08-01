Elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:52

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:52

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Selinus Sahili yönünde seyir halinde olan Buse S. idaresindeki bisiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada devrilen bisikletten asfalt zemine savrulan bisiklet sürücüsü Buse S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü Buse S. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.