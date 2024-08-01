Elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik oldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hâkimiyetini kaybederek kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinde Selinus Sahili yönünde seyir halinde olan Buse S. idaresindeki bisiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada devrilen bisikletten asfalt zemine savrulan bisiklet sürücüsü Buse S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü Buse S. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'