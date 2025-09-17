Elif’in katiline ‘indirimsiz’ ceza istendi

İstanbul Arnavutköy’de 2020 yılında boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz ve ilişki yaşadığını düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ersin Yılmaz’a, “iyi hal” indirimi uygulanarak müebbet ve 30 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay, “aldatılma” iddiasını gerekçe göstererek kararı bozdu. Dün yeniden yargılama başlarken savcı mütalaa sundu.

Savcı, Elif Yılmaz yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasına, korku ve baskı altında alınan videodaki beyanın hukuken geçerli sayılamayacağını, geriye yönelik 5 yıllık yapılan telefon incelenmesinde herhangi bir konuya rastlanılmadığı, iki numara arasında herhangi bir iletişim olmadığından haksız tahrik hükümleri uygulanmaması yönünde mütalaa düzenledi.

Duruşma 22 Ekim’e ertelendi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Elif Önal, dava sürecini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Önal, “Savcının verdiği mütalaaya katılıyoruz. Dernek olarak savcının vermiş olduğu mütalaayla, haklı sebeplerimiz ve savunmalarımız aynı doğrultudadır. Bu doğrultuda karar verilmesini diliyoruz” dedi.