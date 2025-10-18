Emekçiler hakkını alamadı: ‘Bizim amacımız hak ettiğimiz ekmeğe sahip çıkmaktır’

Petrol-İş Sendikası 13 Mayıs 2025 tarihinde örgütlü olduğu TPI Kompozit iş yerinde verilen düşük zam teklifine karşı grev başlattı. İstenen oranlarda anlaşma sağlanamadı. Zor durumda olduğu ve küçülme kararı aldığı bilinen şirketin ABD’de bağlı olduğu ana şirketin iflas süreci ağustos ayında başladı. TPI Kompozit işyerinin hisseleri Dubai merkezli XCS Composites L.L.C-FZ şirketine devredildi. Bu süreçte 2 bin 317 emekçi ise hakkını alamadan ortada kaldı.

Petrol-İş Genel Başkanı Süleyman Akyüz, konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Emekçilerin ‘işsiz kalma’ ve ‘hak edişlerini alamama’durumuyla karşı karşıya olduklarını belirten Akyüz, Çalışanların haklarının verilmesi noktasında baskılarımız devam ediyor. Geleceksiniz Türkiye’de şirket açacak, para kazanacak, kaynaklarımızı kullanacaksınız, sonrasında istediğiniz gibi çekip gideceksiniz. Bu doğru değil” dedi.

‘YURT İÇİNDE ÜRETİM TEŞVİK EDİLMELİ’

Çalışanların hak edişlerini koruyan bir yasal düzenleme yapılırsa çalışanların böyle sorunlar yaşamayacağını ifade eden Akyüz, “Bizim amacımız kendi hak ettiğimiz ekmeğe sahip çıkmaktır. Bu mücadeleyi veriyoruz. Yenilenebilir enerji noktasında ihtiyacın karşılanması için enerji sektörü korunmalı, ithalat kolaylığı sağlanmamalı ve yurt içinde üretim teşvik edilmelidir.

İşçi hakları yasal güvence altına alınmalı, işverenin fesihlerde kötü niyetli SGK kodlamalarıyla işçileri işsizlik ödeneğinden mahrum bırakması engellenmelidir. Devlet sektörün önemi ve işçi haklarının korunması için süreçlere aktif müdahil olmalıdır” diye konuştu.

EMEKÇİLER BAKANLIK ÖNÜNE GİTTİ

Petrol-İş Genel Sekreteri Ahmet Baranlı, Genel Yönetim Sekreteri Ali Haluk Koşar, İzmir Şube Yöneticileri ve 200’ü aşkın üye dün, TPI emekçilerinin yaşadığı zorlukları duyurabilmek ve haklarına sahip çıkmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ses yükseltti.