Emekçilerden mülakat isyanı: Rüşvet verme aracına döndü

Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:16

Güncelleme: 17.04.2024 - 15:16

Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavından sonra gerçekleşen mülakatlarda “kayırmacılık yapıldığı” iddiaları üzerine bir kez daha gündeme gelen mülakatların kaldırılması için emekçiler İzmir Adliyesi’nde toplandı. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi’nin çağrısıyla gerçekleşen basın açıklamasına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da katıldı.

BES İzmir Şubesi Başkanı Deniz Çetin, AKP'li Mehmet Ali Çelebi’nin Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonuna "Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim, bilgilerimi atmamı istemiştiniz" mesajı hatırlatarak, “Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür” dedi.

Mayıs ayında gerçekleşen genel seçimlerde iktidar partisinin mülakatı kaldıracağını vaat ettiğini ancak herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığını aktararak devam eden Çetin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a mülakattan geçenlerin yazılı sınavdan kaç puan aldığını açıklamaya davet etti. / İZMİR