Emekler erken seçim istedi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:27

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Geçim yoksa seçim” açıklamasının ardından emekliler dört bir taraftan ses yükseltiyorlar. TÜİK verilerine göre yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı Yüzde 71,60 olarak açıklanırken, ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113.08 olarak açıkladı. Yıllarca emek verdikleri, sigortaya paralarını ödedikleri ancak emekliklik zamanlarında tedavi bile olamadıkları emekli maaşlarına karşı DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilciliği ve Emekliler Sendikası üyeleri İzmir’in Konak ilçesindeki SGK İl Genel Müdürlüğü önünde toplandı. “Emekliyim dileniyorum” pankartı açan emekliler, sık sık “Gün gelecek devran dönecek AKP hesap verecek”, “İnsanca hakça yaşam için”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

ÇINARLI“KURTULUŞ ERKEN SEÇİMDE”

Yaşanan ekonomik tablodan ancak bir erken genel seçimle çıkılabileceği vurgulayan DİSK Emekli Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, “Hepimiz biliyoruz ki atanamayan 1 milyon öğretmen, öğrenimini bırakmak durumunda kalan 2 milyon öğrenci, asgari ücrete mahkum olmuş yaşam güçlüğü çeken emekçi, 10 bin TL’ye mahkum edilmiş ölüm sınırı altında yaşayan emekliler lokomotif görevindeler. Ancak 31 Mart’ta sarı kart gösteren toplumsal muhalefet, en yakın zamanda kırmızı kartı gösterecek ve AKP iktidarını alaşağı edecektir. Fakat konuşulması gereken erken seçimdir hiçbir mazeret tanımıyoruz. Koşullar ne olursa olsun özlük hakları ne olursa olsun Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı var. İç politikada dış politikada ekonomide çökmüş bütün malları karış karış satılan Türkiye’nin kurtuluşu, ancak genel seçim sandıkları kurulduğunda düzelebilir” diye konuştu.

“TÜİK VERİLERİ GEÇERSİZDİR”



Ortak basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe; TÜİK verilerinin bilimsellikten uzak olduğunu ifade ederek, “TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR’ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİMİ, İŞARET EDİYORUZ”

Seçimin gündeme alınması gerektiğini ve bu zam oranları ile hayat şartlarının sağlanamayacağını açıklayan Yeşiltepe “Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gıda enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir. Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz” dedi.

“BİZLERİ ÖLÜM SINIRINA İTİYORLAR”

Vergi artışlarının emekli için bir ölüm sınırı olduğunu belirten Yeşiltepe“Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan “hep birlikte bedel ödeyeceğimizi”, birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın! Gelin siz de bedel ödeyin! Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5,4 puan altında zam alan memurların ve memur emeklileri, diğer yanda ve yüzde 0’lık zam oranına mahkûm edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri! Ve tam karşımızda, yaşamımıza kast eden, işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar! Onlar, irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar” diye konuştu.

“ÇARE HALK OLACAK, SİZ GİDECEKSİNİZ”

Yeşiltepe “Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz: Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız! Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz! İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için her alanda “erken seçim istiyoruz” diye haykırmaya devam edeceğiz! “Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak” diyenlere sesleniyoruz: Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak! Çare halk olacak; gidecek olan siz! Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz, yükseltiyoruz! Yaşasın DİSK! Yaşasın EMEKLİ-SEN! Yaşasın Emeklilikte İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam Mücadelemiz” ifadelerini kullandı.